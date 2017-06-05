Андрей Канчельскис: "В матче с Венгрией хочется увидеть оптимальный состав сборной России"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в преддверии товарищеского матча национальной команды против Венгрии отметил, что подопечные Бернда Шторка в последнее время демонстрируют неплохой футбол. Также ветеран выразил надежду, что команда сыграет в составе, максимально приближенном к оптимальному.

- В сегодняшнем матче мне будут интересны многие моменты: оборона, атака, полузащита, - сказал Канчельскис. - Уже давно нужно наигрывать состав к Кубку конфедераций, чтобы были взаимосвязи между футболистами. Хотелось бы в матче с венграми увидеть состав, близкий к оптимальному, но никто не застрахован от травм, микротравм и прочих проблем. Если говорить о сопернике, Венгрия в последнее время очень здорово выступает. Думаю, что это очень хороший соперник для нас на данном этапе. В последнее время футбол в этой стране поднимается. Венгры на чемпионате Европы демонстрировали хороший футбол. Поэтому интересно будет посмотреть, как мы с ними сыграем.

- С мотивацией у нашей сборной сегодня проблем не возникнет?

- До Кубка конфедераций осталось не так много времени. Если у наших игроков нет мотивации - зачем их привлекать? В сборную нужно приезжать с горящими глазами и выкладываться на поле на сто процентов в любых матчах. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч Венгрия – Россия пройдет в понедельник, 5 июня, и начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против Чили (9 июня, Москва).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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