Андрей Бутенко: "Не думаю, что система видеоповторов будет "унижать" арбитров"

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко отметил, что система видеоповторов не будет идти во вред футбольным арбитрам. По его словам, она должна показывать, насколько сложна судейская работа на поле. Напомним, на Кубке конфедераций 2017 года, который пройдет в России, будет использована система видеопомощи арбитрам.

- Я не думаю, что эта система будет "унижать" арбитров и доказывать их ошибки. Мне кажется, что это даст возможность больше понять, насколько сложна судейская деятельность, - цитирует ТАСС Бутенко. - Для того чтобы правильно трактовать и принимать решения, необходимы дополнительные средства, видеоповторы. Но пока сложно сказать, какая будет схема работы.

Надо, чтобы систему узаконили прежде всего для Кубка конфедераций, потому что времени немного, но я даже не знаю, что это будет за система, как ее апробировать. Единственное, почему я за это введение, - потому что практика убеждает, что в футбол вкладываются большие средства, и он требует такой же объективной отдачи. Арбитры не всегда могут принять правильное решение из-за мобильности игры, сложного характера игрового эпизода и отсутствия каких-то профессиональных качеств.