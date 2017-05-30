Алексей Сорокин: "К Кубку конфедераций стадион "Санкт-Петербург" подойдет с хорошим газоном"

Глава "Оргкомитета-2018" Алексей Сорокин прокомментировал замену газона на стадионе "Санкт-Петербург". Он отметил, что на данный момент покрытие прошивают, а все работы будут завершены в срок. По словам Сорокина, решение о замене газона принял город.

– На стадионе "Санкт-Петербург" заменили газон. Успеет ли новая трава прижиться к началу Кубка конфедераций? – вопрос Сорокину.

– Успеет. Сейчас идет прошивка нового газона. У нас нет никаких сомнений, что все закончится в срок, и мы подойдем к турниру с хорошим газоном.

– Как ФИФА реагировала на качество поля в Санкт-Петербурге? Все же газон был ненадлежащего качества.

– Трава просто медленно росла. Не то что с ним было что-то не так. Газон рос не так быстро, как хотелось. Он вырос бы и стал бы достойным в любом случае. Но во избежание рисков город принял решение о его замене.

– Нареканий к четырем стадионам Кубка конфедераций нет никаких?

– Абсолютно. (Сергей АСТАХОВ)

На стадионе "Санкт-Петербург" завершена укладка нового газона