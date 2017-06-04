Александр Самедов: "С Черчесовым готовы тренироваться хоть 24 часа"

Полузащитник сборной России Александр Самедов​, принявший участие в пресс-конференции перед матчем с Венгрией, отметил, что состояние команды значительно улучшилось за время сборов, передает из Будапешта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Матч с Венгрией пройдет 5 июня в рамках подготовки сборной России к Кубку конфедераций-2017.

– Тяжело ли вам было переносить тренировки? Как ваше состояние?

– Все нормально. Тренировки переносим хорошо. Со Станиславом Саламовичем готовы тренироваться хоть 24 часа, так что все хорошо.

– Сравните ваше состояние сразу после сезона или сейчас?

– Тренировались 10 дней, проделали хорошую работу. Медицинский штаб за нами тщательно следит. Говорят, что мы прибавляем. Есть время. Прибавим еще.

Матч Венгрия – Россия пройдет в понедельник, 5 июня, и начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против Чили (9 июня, Москва).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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