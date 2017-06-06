Александр Головин: "3:0 – заслуженная победа, но надо прибавлять"

Полузащитник сборной России Александр Головин после победы в товарищеском матче над Венгрией (3:0) уверен, что у главного тренера национальной команды Станислава Черчесова могут быть претензии к футболистам, передает из Будапешта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Сыграли хорошо в обороне, нормально реализовывали моменты, – сказал Головин. – Понимаем, что у Черчесова есть претензии. Часто теряли мяч после отборов. Получили две-три опасные атаки в свои ворота. Ошибки продиктованы тем, что сами не всегда правильно выходили из обороны, не контролировали мяч. Чувствую себя хорошо, но надо прибавлять. Дышалось чуть тяжелее обычного. Тем не менее, 3:0 – заслуженный счет.

Трансляция матча Венгрия – Россия //

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