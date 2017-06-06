00:29 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Александр Головин: "3:0 – заслуженная победа, но надо прибавлять"

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Полузащитник сборной России Александр Головин после победы в товарищеском матче над Венгрией (3:0) уверен, что у главного тренера национальной команды Станислава Черчесова могут быть претензии к футболистам, передает из Будапешта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Сыграли хорошо в обороне, нормально реализовывали моменты, – сказал Головин. – Понимаем, что у Черчесова есть претензии. Часто теряли мяч после отборов. Получили две-три опасные атаки в свои ворота. Ошибки продиктованы тем, что сами не всегда правильно выходили из обороны, не контролировали мяч. Чувствую себя хорошо, но надо прибавлять. Дышалось чуть тяжелее обычного. Тем не менее, 3:0 – заслуженный счет.

Трансляция матча Венгрия – Россия // 
Станислав Черчесов: "Велика вероятность,
что Нойштедтер, Семенов и Беленов не попадут в заявку"

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

А хейтеры всегда недовольны будут, хоть наши ЧЕ или ЧМ возьмут - на то они и хейтеры...)))

00:46

ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

Раздавили венгров - плейофистов ЧЕ 2016 - уже неплохо весьма)))

00:42