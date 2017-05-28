Александр Ерохин: "Хотим повернуть отношение болельщиков к команде в позитивную сторону"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин после тренировки рассказал об отношении игроков к критике со стороны болельщиков, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Игрок добавил, что ради игр за сборную он готов вообще не ходить в отпуск.

Сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

– Сборную часто критикуют болельщики. Как вы к этому относитесь?

– К критике нужно правильно относиться, переваривать ее, направлять в нужное руслое, чтобы совершенствоваться. Мы хотим повернуть отношение болельщиков к команде в позитивную сторону.

– "Ростов" смазал концовку чемпионата, не попал в еврокубки. Это не влияет на ваше настроение?

– Было несколько выходных, во время которых нужно было переварить ситуацию, настроиться на работу. Посторонние мысли не отвлекают. Старые мысли остались в уже прошедшем сезоне

– Вас не расстраивает, что отпуска почти не будет?

– Ради игр за сборную я готов вообще не отдыхать.

– На какой позиции вас наигрывают?

– Сейчас все работают на тех позициях, которые им более привычны.

После сбора Россия проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России