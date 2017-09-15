СКА – "Металлург". Видеопрогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ, комментатор "КХЛ ТВ" и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал видеопрогноз на матч СКА – "Металлург" Магнитогорск в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Он полагает, что хозяев одержат крупную победу.

Всем привет. Меня зовут Алексей Бадюков. Сегодня мы поговорим о матче между СКА Санкт-Петербург и "Металлург" Магнитогорск. Финалисты прошлого сезона уже встречались в предсезонке, на Sochi Open, тогда уверенно победил СКА.

Что касается регулярного чемпионата, то СКА идет без поражений, потеряли лишь очки, доведя до буллитных серий матчи с "Витязем" у себя дома и в гостях у "Торпедо". В принципе, состав у Знарка работает как часы, каких-то серьезных изменений и ошибок не допускает, и мы видим, что на протяжении пяти матчей первая тройка, где Дацюк, Ковальчук, к ним присоединился Барабанов вместо Плотникова – Плотников перешел в третье звено к Прохоркину и Гусеву. В принципе, в таком составе неизменном СКА дает результат. Я думаю, что там точечные только изменения. Играет то Калинин, то Коскиранта, то Тихонов. Каждый игрок вносит свою лепту в том или ином матче. Последняя встреча – 6:2 победа над "Автомобилистом", и продолжается домашняя серия для СКА

Что касается "Магнитки", то, отыграв у себя не совсем уверенно, проиграв "Автомобилисту", в Тольятти сыграли пару матчей не так уверенно, сейчас отправились на Запад магнитогорцы. Сыграли уже с "Динамо" – тяжелая победа 2:1 – и проиграли в овертайме "Локомтиву" из Ярославля.

Первое звено… Сначала играл там Григоренко, вернувшийся уже в КХЛ, сейчас он отсутствует в составе, набирает кондиции, но, скорее всего, мы его увидим. Вместо него играет Косов вместе с Коваржем и Мозякиным. Уже успел отличиться заброшенной шайбой в большинстве.

Второе, легионерское звено вместе с Эллисоном, Филиппи и Осалой тоже делает результат. Единственная проблема у подопечных Ильи Воробьева, что не могут определиться, наверное, и заменить основных ушедших трех защитников. Певцакин, перешедший по ходу сезона, играет с Ником Шаусом. Шаус очень уверенно смотрится и заменяет полностью Ли. Хотя это невозможно, но все равно пытается. Плюс Денисов опять же играет с Хабаровым. Так что здесь, наверное, мы скажем, что два очень хороших звена у "Магнитки", и третье во главе с Тимкиным тоже иногда делает результат.

Что касается этой встречи, то я думаю, что СКА будет владеть преимуществом. Для СКА "Магнитка" – очень хороший раздражитель. Поэтому будет очень хорошее начало. "Магнитке" будет очень тяжело, во-первых, в меньшинстве играть, оно будет обязательно, первое звено СКА сдержать и, конечно же, будет тяжело не ошибаться, потому что в самом начале все три звена, плюс еще четвертое, сделают очень хороший задел, пойдут вперед, и хоккеисты Магнитогорска рано или поздно ошибутся.

Поэтому ставлю и предполагаю, что будет крупная победа СКА Санкт-Петербург и, конечно же, мы увидим очень интересный и техничный хоккей.