Кевин Андерсон – Пабло Карреньо Буста. Прогноз Анны Чакветадзе

Экс-пятая ракетка мира, комментатор "Евроспорта", эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анна Чакветадзе спрогнозировала матч Кевин Андерсон – Пабло Карреньо Буста в полуфинале мужского одиночного разряда US Open, который проходит в Нью-Йорке. Поединок состоится вечером в четверг. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче южноафриканец отдаст максимум один сет.

Представить себе такой полуфинал US Open немногие были способны. Но что поделать, если многие лидеры рейтинга не приехали в Нью-Йорк, а молодежь не сумела оправдать ожидания. Карреньо Буста и Андерсон по той игре, которую они показали на турнире, заслужили такого результата. А кто-то из них еще и в финале сыграет. А это уже достижение на всю жизнь.

Конечно, Андерсон будет иметь значительное преимущество в подаче. На этом турнире она у него летит просто великолепно. И у испанца будут большие проблемы на приеме. Это уже сейчас ясно. Карреньо Бусте остается надеяться, что процент первой подачи не будет запредельной. Если ему будет удаваться затащить южноафриканца в розыгрыш, то шансы возрастут.

Но Андерсон заметно прибавил и на приеме. Он очень активно принимает, давит на оппонентов. А подача у испанца не самая мощная.

Дважды соперники встречались, и Буста пока ни сета не взял. Играли они недавно в Монреале, и там Андерсон имел серьезное преимущество.

Думаю, и в этом полуфинале Андерсон проиграет максимум 1 сет.