"Динамо" СПб – "Зенит". Прогноз Егора Титова

Экс-капитан "Спартака" и сборной России по футболу, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Егор Титов сделал прогноз на матч "Динамо" Санкт-Петербург – "Зенит" в 1/16 финала Кубка России. Встреча состоится в четверг на стадионе "Санкт-Петербург". Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что "Зенит" выиграет оба тайма.

Дерби Санкт-Петербурга. "Енисей" играл с "Динамо", это был первый тур. Команда вышла из второй лиги, но костяк сохранил, добавились опытные футболисты. Тот же Олег Власов. Сейчас команда идет в тройке в ФНЛ. Команда хорошего уровня.

Но матч будет играться даже не на "Петровском", а на большой арене "Санкт-Петербург". "Динамо" же привыкло играть на МСА "Петровский" на искусственном газоне. А на большой арене у "Зенита" проблем не должно возникнуть. Для многих игроков "Динамо" это вообще первый опыт игры на такой арене. Могут динамовцы потеряться. А "Зенит", конечно, класснее. Задачу выиграть Кубок России с "Зенита" никто не снимал. Так что я здесь жду легкой победы команды Манчини. Думаю, "Зенит" выиграет оба тайма.