"Аталанта" – "Ювентус". Видеопрогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич записал видео с прогнозом на первый матч "Аталанта" – "Ювентус" в полуфинале Кубка Италии. Эксперт предложил две ставки на этот поединок.

Поговорим о Кубке Италии. Полуфинал. Первый матч. Понятно, что есть интересная пара "Лацио" – "Милан", но, на мой взгляд, пара "Аталанта" – "Ювентус" не менее интересная. Эти команды сыграют первый матч на неделе, а потом ответная встреча, а в полуфинале противостояние из двух матчей, пройдет только через месяц. Поэтому здесь и своя стратегия, и свои нюансы.

Как бы не была хороша "Аталанта" в последнее время, как бы не расхваливали Гасперини, но как только "Аталанта" встречается у себя дома с командой, которая умеет хорошо и качественно играть в обороне, тут же возникают проблемы. Помните последний матч против "Наполи"? У "Аталанты" практически не было ни одного момента. Сам же "Наполи" свой шанс использовал и выиграл со счетом 1:0.

Сейчас игра против "Ювентуса". "Ювентус" после поражения еще в прошлом году от "Сампдории" в Генуе со счетом 2:3, выдает какую-то феноменальную серию: девять матчей в чемпионате "Ювентус" провел восхитительно и пропустил только один гол, от "Вероны". Забил тогда Касерас, который уже перебрался в "Лацио". Этому "Ювентусу" архисложно забить. Снова хорошая организация игры, снова друг друга футболисты в обороне понимают, как бы их не тасовал Массимилиано Аллегри, но "Ювентус" остается "Ювентусом". Плюс в кубке, на предыдущих стадиях, "Ювентус" тоже не пропускал.

В этом матче мне также напрашивается вариант, что много голов не будет. Опять-таки, исходя из того, что это двухматчевое противостояние, возможно, "Аталанта" даже сделает ставку на ответную игру в Турине, чтобы постараться забить на выезде и усложнить жизнь "Ювентусу". Повторюсь, этому "Ювентусу" сейчас забить архисложно. Кто бы не стоял на воротах: Буффон, отметивший 40-летие или Щенсны, оборона и середина поля играет очень сбалансировано. "Аталанте" придется крайне сложно, и в этом матче "Аталанта" много голов "Ювентусу" не забьет.

Скорее всего, в этом матче будет тотал меньше 2,5 мяча. Но я бы еще рассмотрел вариант "обе забьют – нет". Коэффициент очень приличный. Вот вам две ставки на выбор, а вы уж там решайте и думайте, какой вариант в итоге выбрать. Может, вы думаете, что Генич вам снова зубы заговаривает и надо сыграть "верх". Пожалуйста, это ваше право. Я не настаиваю, но я все-таки рекомендую призадуматься относительно низового матча и варианта "обе забьют – нет".