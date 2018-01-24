"Арсенал" – "Челси". Видеопрогноз Дениса Казанского

Эксперт "Рейтинга Букмекеров" Денис Казанский записал прогноз на ответный матч полуфинала Кубка лиги "Арсенал" – "Челси". Встреча начнется 24 января в 23.00 по московскому времени. Эксперт ставит на то, что обе команды отметятся забитыми мячами и "пробьют" тотал больше 2,5.

Всем привет!

Вы знаете, даже замечательно, что команды сыграли первую игру вничью. То, что по нулям это не совсем замечательно, а вот то, что у них будет еще одна игра, где на кону так много, это для нас всех подарок.

"Арсенал" и "Челси" – команды, которые в последнем туре АПЛ сыграли так, как, наверное, и должны были. Забивали много, кто-то даже не пропускал, но дело совсем не в этом. Кто-то расставался с игроками, кто-то ищет новых. Без Алексиса Санчеса придется теперь как-то жить, а Мхитаряна нужно как-то добавлять в состав, это я про "Арсенал". Какая-то кутерьма вокруг нападающего "Челси", но все это создает фон – фон ожидания большого матча.

"Арсенал" и "Челси", как вы знаете, играют достаточно результативно в последнее время. "Арсенал" дома практически не уступает, только одно поражение. Я думаю, что не стоит выносить за скобки кубковую игру и говорить, что это какая-то особая история. Нет, ни в коем случае. Я думаю, что и здесь нас ждет результативная встреча.

Честно говоря, я думал, что и в первом матче мы увидим достаточное количество мячей, но так как и "Челси" в 70 процентах своих встреч, как правило, "видит" три мяча – либо сами забивают, либо пропускают, а "Арсенал" почти с таким же процентом имеет "3+", то правильнее в этом матче ожидать "обе забьют и тотал больше 2,5" – вот, что в этой встрече, по моему мнению, произойдет.

"Арсенал" – "Челси" – "обе забьют и тотал больше 2,5". Само собой разумеется, что это вытекает из предыдущей истории. Давайте получим удовольствие от результативного футбола на "Эмирейтс". Я не могу его гарантировать, а вот команды обязаны.