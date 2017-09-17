Сергей Базаревич: "Братья Газоли – огромная сила, с которой тяжело справиться любой команде"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич в преддверии матча за третье место на Евробаскете-2017 против команды Испании отметил, что хотелось бы воспользоваться слабыми сторонами соперника. Он также добавил, что братья Марк и Пау Газоль – огромная сила, с которой будет очень тяжело справиться.

– Нам предстоит матч с очень сильным и опытным соперником. Братья Газоли – огромная сила, с которой тяжело справиться любой команде, – приводит официальный сайт РФБ слова Базаревича. – Надеюсь, что поражение от Словении не стало исключительно следствием недооценки соперника.

У испанцев все-таки есть слабые места. Они много полагаются на свое мастерство, не всегда выкладываются в защите. Хотелось бы этим воспользоваться. Насколько удастся, увидим в самом матче.

Игра Испания – Россия пройдет сегодня и начнется в 17.00 по московскому времени.