Евгений Бабурин: "Не ожидал, что сыграю с Хорватией"

Защитник сборной России Евгений Бабурин в преддверии матча 1/4 финала Евробаскета-2017 против Греции отметил, что его выход на площадку в матче с Хорватией стал для него самого сюрпризом. Он отметил, что ему сложно рассчитывать на большое количество игрового времени, так как на его позиции выступают Алексей Швед и Виталий Фридзон.

- Если честно, не ожидал, что сыграю с Хорватией, – приводят "Известия" слова Бабурина. – Но когда тренер позвал меня во второй четверти и сказал готовиться к выходу на площадку, то волнения никакого не было. Это сборная, и понятно, что все 12 человек не могут получать одинаковое количество времени.

К тому же, на моей позиции играют два прекрасных атакующих защитника – Алексей Швед и Виталий Фридзон. Поэтому я готов выполнять ту роль, которую мне даст тренер: сыграть семь минут или две секунды, как в матче с Турцией, или же махать полотенцем и поддерживать команду со скамейки.

Напомним, сегодня, 13 сентября, Россия встретится с Грецией. Начало - в 18.45 по московскому времени.