Начало матчей US Open задерживается из-за дождя

Начало ряда матчей на US Open задерживается из-за дождя. Погода не помешает теннисистам, чьи игры пройдут на аренах, оборудованных крышей (Эш и Армстронг). Встречи на открытых площадках начнутся не ранее 19 часов по московскому времени. В их число вошел матч между россиянкой Маргаритой Гаспарян и представительницей Великобритании Джоанной Контой, посеянной под 16-м номером.

Update: No play on the OUTSIDE courts before 12 noon. Ashe and Armstrong will hold to their scheduled times.#USOpen pic.twitter.com/GzxDkwikVy