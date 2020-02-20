Яквинта заявил, что готов подраться с Махачевым в Москве

Американский боец ММА Эл Яквинта ответил на вызов россиянина Ислама Махачева.

— Хукер, Фелдер, Ли и сейчас Гиллеспи. Эй, Яквинта. Я знаю, ты нью-йоркский гангстер. Дай мне знать, если ты в деле, — написал у себя в Twitter Махачев.

NY vs Dagestan gangster. I'm in for Moscow for the great fans of Russia — Al Iaquinta? (@ALIAQUINTA) February 19, 2020

— Нью-Йорк против дагестанского гангстера. Я в деле насчет боя в Москве для великолепных болельщиков из России, — ответил Яквинта.

Махачев проведет следующий поединок на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля против Грегора Гиллеспи. На счету 28-летнего россиянина 18 побед и 1 поражение в ММА. У 32-летнего Яквинты 14 побед, 6 поражений и 1 ничья в профессиональной карьере. Последний поединок американец провел в октябре 2019 года, он уступил Дэну Хукеру на турнире UFC 243.