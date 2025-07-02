Топурия проведет защиту титула UFC не ранее конце года

Представитель чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии рассказал, когда боец проведет защиту титула.

«Илия сейчас будет отдыхать. Защита титула — не ранее конца года», — приводит слова представителя ТАСС.

29 июня Топурия в главном поединке UFC 317 нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе, куда перешел в феврале, освободив титул чемпиона в полулегком весе

На счету 28-летнего испанского бойца грузинского просихождения 17 побед и ни одного поражения за карьеру.