Топурия проведет защиту титула UFC не ранее конце года
Представитель чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии рассказал, когда боец проведет защиту титула.
«Илия сейчас будет отдыхать. Защита титула — не ранее конца года», — приводит слова представителя ТАСС.
29 июня Топурия в главном поединке UFC 317 нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе, куда перешел в феврале, освободив титул чемпиона в полулегком весе
На счету 28-летнего испанского бойца грузинского просихождения 17 побед и ни одного поражения за карьеру.
Источник: ТАСС
