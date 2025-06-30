Царукян не получил статус претендента на бой против Топурии

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца ММА Армана Царукяна, заявил, что спортсмен не получил статус обязательного претендента на поединок с чемпионом UFC в легком весе Илией Топурией.

«В UFC ясно дали понять еще в январе, что Арману как минимум нужно одну победу одержать, чтобы вновь стать претендентом. С того момента ничего не поменялось, поэтому в планах провести бой с соперником из топ-10», — цитирует Абдрахманова ТАСС.

По его словам, таким соперником для россиянина мог бы стать Джастин Гэтжи, однако в команде Царукяна сомневаются, что американец согласится на бой.

29 июня Топурия нокаутом победил бразильца Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC в легком весе. Царукян был запасным на этот поединок.

На счету 28-летнего Царукяна 22 победы при трех поражениях в ММА.