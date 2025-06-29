Пантожа удушающим победил Кара-Франса на UFC 317 и защитил чемпионский титул в наилегчайшем весе

Бразильский боец Александр Пантожа в со-главном поединке UFC 317 победил новозеландца Кая Кара-Франса.

Поединок в наилегчайшем весе завершился победой Пантожи удушающим в третьем раунде. Таким образом, бразилец в четвертый раз защитил титул чемпиона в наилегчайшем весе.

На счету 35-летнего Пантожи 30 побед и 5 поражений, у 32-летнего Кара-Франса 25 побед, 12 поражений и один бой признан несостоявшимся.