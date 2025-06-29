Бокс/ММА
29 июня, 06:20

Илия Топурия — Чарльз Оливейра: онлайн-трансляция боя UFC 317

Илия Топурия проведет бой с Чарльзом Оливейрой на UFC 317
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия и новозеландец Кай Кара-Фрэнс проводят титульный бой в легком весе на турнире UFC 317 утром воскресенья, 29 июня (по московскому времени). Поединок является главным событием вечера в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

ММА UFC: Топурия — Оливейра

Ориентировочное время начала поединка Топурия vs Оливейра — 7.00 мск (советуем подключиться к трансляции заранее).

Где смотреть бой Илия Топурия — Чарльз Оливейра на UFC 317

Бой Топурии и Оливейры, как и другие поединки главного карда UFC 317, показывают официальное приложение UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции эфира федерального канала.

Бой Илия Топурия&nbsp;&mdash; Чарльз Оливейра.Илия Топурия — Чарльз Оливейра: дата и время начала, статистика и прогноз, где смотреть бой UFC 317

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 317. Отслеживать результаты турнира UFC в США 29 июня можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на нашем сайте.

Статистика перед боем Илия Топурия — Чарльз Оливейра на UFC 317

Илие Топурии — 28 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 16 побед и 0 поражения. Топурия — экс-чемпион полулегкого дивизиона. Титул Илия завоевал 17 февраля 2024 года, победив нокаутом во втором раунде австралийца Александра Волкановски в рамках UFC 298. Перед боем с Оливейрой испанец защитил пояс техническим нокаутом в противостоянии с американцем Максом Холлоуэем и принял решение перейти в легковесы, освободив пояс.

35-летний Оливейра на профессиональном уровне одержал 35 побед, потерпел 10 поражения и еще один бой признан несостоявшимся. Чарльз — бывший чемпион легкого дивизиона. Он завоевал пояс 16 мая 2021 года в бою с американцем Майклом Чендлером, победив его техническим нокаутом на турнире UFC 262. С того момента чемпион провел одну успешную защиту и затем потерял пояс перед боем с еще одним американцем Джастином Гейджи, так как нарушил лимиты дивизона, показав вес 70,53 кг.

Илия Топурия
Чарльз Оливейра
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Дариуш победил Мойкано на UFC 317

Ван решением судей победил Ройвала на UFC 317

КХЛ на Кинопоиске

