Поединок Анкалаева и Прохазки не состоится

В команде чемпиона UFC в полутяжелом весе Магомеда Анкалаева заявили, что проведение поединка между россиянином и чешским бойцом Иржи Прохазкой не планируется.

«Прохазка не будет соперником», — приводит ТАСС слова представителя команды Анкалаева.

В марте россиянин победил бразильца Алекса Перейру единогласным решением судей и стал чемпионом UFC. Сообщалось, что он проведет защиту титула осенью.

На счету 33-летнего Анкалаева 21 победа, одно поражение и одна ничья в ММА. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.