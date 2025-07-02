Бокс/ММА
2 июля, 10:31

Пимблетт — об Оливейре в поединке с Топурией: «Он вышел драться как любитель»

Сергей Ярошенко

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт раскритиковал тактику бразильца Чарльза Оливейры в поединке за вакантный титул против испанца грузинского происхождения Илии Топурии.

«Мне нравится Чарльз, но что за глупость у него была вместо плана на бой? Он и вправду намеревался стоять напротив Топурии и драться? Оливейра облажался. Топурия — боксер высочайшего класса, зачем драться с ним в центре клетки? Я был шокирован глупостью Чарльза. Это его 47-й бой в профессионалах, а он вышел драться как любитель», — сказал Пимблетт в интервью Эрику Никсику.

29 июня Топурия в главном поединке UFC 317 нокаутировал Оливейру и стал чемпионом в легком весе, куда перешел в феврале, освободив титул чемпиона в полулегком весе

Илия Топурия
Пэдди Пимблетт
Чарльз Оливейра
  • Bache Gabrielsen

    Ну, посмтрим, как сам Пэдди с делом справится.

    03.07.2025

    • Топурия проведет защиту титула UFC не ранее конце года

    Магомедов: «Усман Нурмагомедов заменит Махачева в легком весе UFC»

