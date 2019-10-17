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«Увидимся в декабре». Стал известен следующий соперник Макгрегора в UFC

17 октября 2019, 10:06

Бывший чемпион UFC, ирландец Конор Макгрегор проведет следующий поединок с американцем Фрэнки Эдгаром. Бой должен состояться в декабре текущего года. Об этом 31-летний спортсмен написал в своем Twitter.

— С днем рождения, Фрэнки, увидимся в декабре, — написал Макгрегор.

В октябре 2018 года Хабиб защитил титул чемпиона, вынудив сдаться ирландца Конора Макгрегора. Из-за скандального прыжка в зал россиянин был дисквалифицирован на 9 месяцев, а в UFC ввели временный пояс — его завоевал Дастин Порье (рекорд — 25 побед, 5 поражений).

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