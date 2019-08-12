17:40 12 августа | Футбол — Трансферы

Источник: Коутинью перейдет в "Баварию"

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Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью станет игроком "Баварии", сообщает бразильский журналист Бруну Андраде.

По информации журналиста, "Барса" согласилась отпустить игрока в бесплатную аренду с опцией выкупа контракта. Немецкому клубу в таком случае придется платить ему зарплату - 11 миллионов евро в год. Сейчас "Барса" ведет переговоры с представителями игрока.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в "Тоттенхэм". Интерес к нему проявляет "ПСЖ". 27-летний бразилец в прошлом сезоне провел 54 матча за сине-гранатовых, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 90 миллионов евро.

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https://www.sport-express.ru/football/germany/

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