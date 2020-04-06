«Барселона» выразила соболезнования в связи со смертью матери Гвардьолы

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала заявление в связи со смертью матери главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы — Долорс Салы от коронавирусной инфекции.

Женщина умерла в возрасте 82 лет в пригороде Барселоны после заражения коронавирусом.

«Мы в «Барселоне» глубоко опечалены потерей Долорс Салы в это трудное время, и мы хотели бы выразить наши самые искренние соболезнования, особенно Хосепу Гвардиоле, его семье и его друзьям. Покойся с миром», — написано в Twitter каталонцев.

We at FC Barcelona are deeply saddened by the loss of Dolors Sala during this difficult time, and we would like to express our most heartfelt condolences, especially to Pep Guardiola, his family, and his friends. Rest in Peace https://t.co/dD5Sl18IyI — FC Barcelona (from ?) (@FCBarcelona) April 6, 2020

49-летний Гвардьола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год.

Мать Хосепа Гвардьолы умерла от коронавируса в Барселоне