Карвахаль заявил о готовности вернуться на поле после 9 месяцев восстановления от травмы
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль заявил о готовности вернуться на поле после травмы крестообразных связок колена.
«Спустя девять месяцев я снова готов играть. Я доступен», — цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо.
33-летний Карвахаль получил травму в матче 9-го тура ла лиги против «Вильярреала» (2:0) 5 октября 2024 года.
