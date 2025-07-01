Карвахаль заявил о готовности вернуться на поле после 9 месяцев восстановления от травмы

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль заявил о готовности вернуться на поле после травмы крестообразных связок колена.

«Спустя девять месяцев я снова готов играть. Я доступен», — цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо.

33-летний Карвахаль получил травму в матче 9-го тура ла лиги против «Вильярреала» (2:0) 5 октября 2024 года.