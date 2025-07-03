Орлов подписал контракт с «Сан-Хосе» на 2 года

Защитник Дмитрий Орлов подписал контракт с «Сан-Хосе».

Соглашение хоккеиста с «Шаркс» рассчитано на два года, средняя годовая зарплата Орлова составит 6,5 миллиона долларов.

Сезон-2024/25 Орлов провел в «Каролине». На счету 33-летнего россиянина 76 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 28 (6+22) очков. В плей-офф Орлов сыграл 15 матчей и отдал 4 результативные передачи.

Ранее в НХЛ Орлов выступал за «Бостон» и «Вашингтон», в составе которого стал победителем Кубка Стэнли в сезоне 2017/18. «Кэпиталз» выбрали россиянина во втором раунде драфта НХЛ 2009 года под общим 55-м номером.