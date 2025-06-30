Футбол
30 июня, 09:59

Ямаль признан лучшим игроком мира по версии GiveMeSport

Алина Савинова

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль занял первую строчку в списке из 25 лучших игроков мира по версии GiveMeSport.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались такие критерии, как стабильно высокие результаты и всеобщее признание.

Второе место в списке занял форвард «ПСЖ» Усман Дембеле, третье — Мохамед Салах из «Ливерпуля». В топ-10 также вошли Килиан Мбаппе («Реал»), Рафинья Диас («Барселона»), Гарри Кейн («Бавария»), Роберт Левандовски («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал»), Педри («Барселона») и Джуд Беллингем («Реал»).

Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия расположился на 24-й позиции.

  • serkonol

    если не принимать во внимание общекомандные результаты в прошедшем сезоне, то рейтинг абсолютно справедливый.

    30.06.2025

    • «Атлетико» близок к подписанию Руджери из «Аталанты»

    «Атлетико» объявил об уходе Аспиликуэты
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 8 7 0 1 19-9 21
    2
    		 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
    3
    		 Вильярреал 8 5 1 2 14-8 16
    4
    		 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
    5
    		 Атлетик 8 4 1 3 9-9 13
    6
    		 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
    7
    		 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
    8
    		 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
    9
    		 Хетафе 8 3 2 3 9-11 11
    10
    		 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
    11
    		 Осасуна 8 3 1 4 7-8 10
    12
    		 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
    13
    		 Валенсия 8 2 2 4 10-14 8
    14
    		 Леванте 8 2 2 4 13-14 8
    15
    		 Овьедо 8 2 0 6 4-14 6
    16
    		 Жирона 8 1 3 4 5-17 6
    17
    		 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
    18
    		 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
    19
    		 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
    20
    		 Мальорка 8 1 2 5 7-13 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 22:00
    Осасуна – Хетафе
    		 2 : 1
    4.10 15:00
    Овьедо – Леванте
    		 0 : 2
    4.10 17:15
    Жирона – Валенсия
    		 2 : 1
    4.10 19:30
    Атлетик – Мальорка
    		 2 : 1
    4.10 22:00
    Реал – Вильярреал
    		 3 : 1
    5.10 15:00
    Алавес – Эльче
    		 - : -
    5.10 17:15
    Севилья – Барселона
    		 - : -
    5.10 19:30
    Эспаньол – Бетис
    		 - : -
    5.10 19:30
    Р. Сосьедад – Р. Вальекано
    		 - : -
    5.10 22:00
    Сельта – Атлетико
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе

    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 9
    Хулиан Альварес

    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 6
    Карл Этта Эйонг

    Карл Этта Эйонг

    Леванте

    		 5
    П
    Луис Милья

    Луис Милья

    Хетафе

    		 5
    Маркус Рэшфорд

    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 4
    Винисиус Жуниор

    Винисиус Жуниор

    Реал

    		 4
    И К Ж
    Серхио Камельо

    Серхио Камельо

    Райо Вальекано

    		 5 1 2
    Федерико Виньяс

    Федерико Виньяс

    Овьедо

    		 6 1 2
    Александр Серлот

    Александр Серлот

    Атлетико

    		 6 1 2
    Вся статистика

