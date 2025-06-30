Ямаль признан лучшим игроком мира по версии GiveMeSport

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль занял первую строчку в списке из 25 лучших игроков мира по версии GiveMeSport.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались такие критерии, как стабильно высокие результаты и всеобщее признание.

Второе место в списке занял форвард «ПСЖ» Усман Дембеле, третье — Мохамед Салах из «Ливерпуля». В топ-10 также вошли Килиан Мбаппе («Реал»), Рафинья Диас («Барселона»), Гарри Кейн («Бавария»), Роберт Левандовски («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал»), Педри («Барселона») и Джуд Беллингем («Реал»).

Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия расположился на 24-й позиции.