«Атлетико» заинтересован в трансфере Кристиана Ромеро

«Атлетико» намерен подписать защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро, сообщает AS.

По данным источника, руководство «Атлетико» готово заплатить за переход 27-летнего аргентинца 55 миллионов евро. «Тоттенхэм» просит 70 миллионов евро. Переговоры между мадридцами, лондонцами и Ромеро идут с зимы.

В сезоне-2024/25 Ромеро в 26 матчах за «Тоттенхэм» забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 50 миллионов евро.