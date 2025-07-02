Экс-футболист «Атлетико» высоко оценил уровень игры Захаряна
Защитник «Партизана» Иван Васильевич в разговоре с «СЭ» поделился опытом игры за «Атлетико».
— Как вам опыт игры за «Атлетико»?
— Это один из самых больших клубов. Играть там сложно.
— Кто самый известный игрок, которого вы встречали в «Атлетико»?
— Гризманн! Он очень хорош. Плюс виделся с Яном Облаком, Стефаном Савичем. Захарян? Не видел его, но он очень хорош!
ЦСКА победил «Партизан» в матче BetBoom Братского кубка со счетом 3:1. Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Новости