Спортивный арбитражный суд рассмотрит дело о видео «Реала» с критикой судей

Спортивный арбитражный суд (CAS) приступит к изучению дела о публикации видео с критикой судей на клубном канале «Реала», сообщает Diario AS.

По данным источника, ла лига выиграла апелляцию в суде по административным спорам, после чего CAS сможет рассмотреть дело.

Ранее клубный канал выпустил видео с критикой судьи Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, который работал на матче финала Кубка Испании «Барселона» — «Реал» (3:2 д.в.). Также выходили и другие ролики на эту тему.