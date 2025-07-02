Спортивный арбитражный суд рассмотрит дело о видео «Реала» с критикой судей
Спортивный арбитражный суд (CAS) приступит к изучению дела о публикации видео с критикой судей на клубном канале «Реала», сообщает Diario AS.
По данным источника, ла лига выиграла апелляцию в суде по административным спорам, после чего CAS сможет рассмотреть дело.
Ранее клубный канал выпустил видео с критикой судьи Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, который работал на матче финала Кубка Испании «Барселона» — «Реал» (3:2 д.в.). Также выходили и другие ролики на эту тему.
Источник: Diario AS
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|8
|7
|0
|1
|19-9
|21
|
2
|Барселона
|8
|6
|1
|1
|22-9
|19
|
3
|Вильярреал
|8
|5
|1
|2
|14-8
|16
|
4
|Бетис
|8
|4
|3
|1
|13-8
|15
|
5
|Атлетик
|8
|4
|1
|3
|9-9
|13
|
6
|Эльче
|8
|3
|4
|1
|11-9
|13
|
7
|Атлетико
|8
|3
|4
|1
|15-10
|13
|
8
|Севилья
|8
|4
|1
|3
|15-11
|13
|
9
|Эспаньол
|8
|3
|3
|2
|11-11
|12
|
10
|Алавес
|8
|3
|2
|3
|9-8
|11
|
11
|Хетафе
|8
|3
|2
|3
|9-11
|11
|
12
|Осасуна
|8
|3
|1
|4
|7-8
|10
|
13
|Леванте
|8
|2
|2
|4
|13-14
|8
|
14
|Р. Вальекано
|8
|2
|2
|4
|8-10
|8
|
15
|Валенсия
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
16
|Сельта
|8
|0
|6
|2
|7-10
|6
|
17
|Жирона
|8
|1
|3
|4
|5-17
|6
|
18
|Овьедо
|8
|2
|0
|6
|4-14
|6
|
19
|Р. Сосьедад
|8
|1
|2
|5
|7-12
|5
|
20
|Мальорка
|8
|1
|2
|5
|7-13
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.10
|22:00
|
Овьедо – Эспаньол
|- : -
|18.10
|15:00
|
Севилья – Мальорка
|- : -
|18.10
|17:15
|
Барселона – Жирона
|- : -
|18.10
|19:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|18.10
|22:00
|
Атлетико – Осасуна
|- : -
|19.10
|15:00
|
Эльче – Атлетик
|- : -
|19.10
|17:15
|
Сельта – Р. Сосьедад
|- : -
|19.10
|19:30
|
Леванте – Р. Вальекано
|- : -
|19.10
|22:00
|
Хетафе – Реал
|- : -
|20.10
|22:00
|
Алавес – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|9
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|6
|
|
Карл Этта Эйонг
Леванте
|5
|П
|
|
Луис Милья
Хетафе
|5
|
|
Рубен Варгас
Севилья
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|1
|2
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|6
|1
|2
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|6
|1
|2
Новости