Берналь возобновил тренировки на поле

Полузащитник «Барселоны» Марк Берналь приступил к самостоятельным тренировкам на поле после восстановления от тяжелой травмы, сообщает Sport.es.

По данным источника, 18-летний футболист должен присоединиться к общей группе с 13 июля, когда в «Барселоне» стартует предсезонная подготовка.

Не исключено, что полузащитник отправится с клубом в азиатское турне.

В сезоне-2024/25 Берналь вышел в стартовом составе в первых трех турах ла лиги. В компенсированное время матча с «Райо Вальекано» (2:1) полузащитник получил разрыв передней крестообразной связки и повреждение наружного мениска. После операции Берналь выбыл до конца сезона.