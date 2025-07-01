Футбол
1 июля, 04:08

Берналь возобновил тренировки на поле

Павел Лопатко

Полузащитник «Барселоны» Марк Берналь приступил к самостоятельным тренировкам на поле после восстановления от тяжелой травмы, сообщает Sport.es.

По данным источника, 18-летний футболист должен присоединиться к общей группе с 13 июля, когда в «Барселоне» стартует предсезонная подготовка.

Не исключено, что полузащитник отправится с клубом в азиатское турне.

В сезоне-2024/25 Берналь вышел в стартовом составе в первых трех турах ла лиги. В компенсированное время матча с «Райо Вальекано» (2:1) полузащитник получил разрыв передней крестообразной связки и повреждение наружного мениска. После операции Берналь выбыл до конца сезона.

ФК Барселона
Карвахаль заявил о готовности вернуться на поле после 9 месяцев восстановления от травмы

«Реал» и «Барселона» сыграют в 10-м и 35-м турах ла лиги в сезоне-2025/26
 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 19-9 21
2
 Барселона 8 6 1 1 22-9 19
3
 Вильярреал 8 5 1 2 14-8 16
4
 Бетис 8 4 3 1 13-8 15
5
 Атлетик 8 4 1 3 9-9 13
6
 Эльче 8 3 4 1 11-9 13
7
 Атлетико 8 3 4 1 15-10 13
8
 Севилья 8 4 1 3 15-11 13
9
 Эспаньол 8 3 3 2 11-11 12
10
 Алавес 8 3 2 3 9-8 11
11
 Хетафе 8 3 2 3 9-11 11
12
 Осасуна 8 3 1 4 7-8 10
13
 Леванте 8 2 2 4 13-14 8
14
 Р. Вальекано 8 2 2 4 8-10 8
15
 Валенсия 8 2 2 4 10-14 8
16
 Сельта 8 0 6 2 7-10 6
17
 Жирона 8 1 3 4 5-17 6
18
 Овьедо 8 2 0 6 4-14 6
19
 Р. Сосьедад 8 1 2 5 7-12 5
20
 Мальорка 8 1 2 5 7-13 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 22:00
Осасуна – Хетафе
 2 : 1
4.10 15:00
Овьедо – Леванте
 0 : 2
4.10 17:15
Жирона – Валенсия
 2 : 1
4.10 19:30
Атлетик – Мальорка
 2 : 1
4.10 22:00
Реал – Вильярреал
 3 : 1
5.10 15:00
Алавес – Эльче
 3 : 1
5.10 17:15
Севилья – Барселона
 4 : 1
5.10 19:30
Эспаньол – Бетис
 1 : 2
5.10 19:30
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 0 : 1
5.10 22:00
Сельта – Атлетико
 1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 9
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Атлетико

 6
Карл Этта Эйонг

Карл Этта Эйонг

Леванте

 5
П
Луис Милья

Луис Милья

Хетафе

 5
Рубен Варгас

Рубен Варгас

Севилья

 4
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 4
И К Ж
Серхио Камельо

Серхио Камельо

Райо Вальекано

 5 1 2
Федерико Виньяс

Федерико Виньяс

Овьедо

 6 1 2
Хосе Гайя

Хосе Гайя

Валенсия

 6 1 2
