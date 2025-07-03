В УЕФА и европейских клубах выразили соболезнования в связи с гибелью Жоты
Представители УЕФА, а также «Атлетико», «Реала» «Интера», «Милана», «Манчестер Юнайтед» выразили соболезнования в связи с гибелью в ДТП нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты и его брата Андре Силвы.
«Всего три недели назад я имел честь вручить Диогу Жоте медаль после финала Лиги наций УЕФА — это был момент радости, гордости и торжества, который теперь навсегда останется в моей памяти вместе с печалью. Его страсть, энергия и дух на поле вдохновляли всех, кто его окружал. Невыносимо думать, что жизнь, полная радости и потенциала, была прервана слишком рано. Покойся с миром, дорогой Диогу. Тебя не забудут», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
«Мадридский «Атлетико» потрясен трагическими новостями о кончине Диого Жоты, бывшего игрока клуба, и его брата Андре. Мы выражаем наши самые искренние соболезнования его семье и близким. Покойтесь с миром».
«Футбольный клуб «Реал», его президент и совет директоров глубоко скорбят в связи с кончиной Диогу Жоты, игрока футбольного клуба «Ливерпуль», и его брата Андре Силвы, игрока футбольного клуба «Пенафиел». «Реал» хотел бы выразить свои соболезнования и любовь их семьям, их любимым, их товарищам по команде и их клубам. «Реал» присоединяется к огромному горю всех футбольных болельщиков. Покойся с миром».
«Миланский футбольный клуб «Интер» хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования в связи с внезапной кончиной нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Семье двух игроков, «Ливерпулю» и национальной сборной Португалии мы передаем мысли и молитвы всех, кто связан с нерадзурр», в это трагическое и трудное время».
«Милан» глубоко опечален трагической кончиной Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Мы выражаем искренние соболезнования их семьям, друзьям и всем, кто скорбит. Пусть земля им будет пухом».
«Манчестер Юнайтед» выражает глубочайшие соболезнования близким Диогу Жоты и его брата Андре, а также всем, кто связан с футбольным клубом «Ливерпуль», в связи с сегодняшними душераздирающими новостями».
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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|0-0
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4
|Астон Вилла
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|0-0
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5
|Ливерпуль
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|0-0
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6
|Борнмут
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|0-0
|0
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7
|Сандерленд
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Брайтон
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|0-0
|0
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9
|Брентфорд
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|0
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|0-0
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10
|Челси
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|0
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|0-0
|0
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11
|Фулхэм
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|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
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|0-0
|0
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13
|Эвертон
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
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|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
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|0
|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
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20
|Халл Сити
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|0-0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -