В УЕФА и европейских клубах выразили соболезнования в связи с гибелью Жоты

Представители УЕФА, а также «Атлетико», «Реала» «Интера», «Милана», «Манчестер Юнайтед» выразили соболезнования в связи с гибелью в ДТП нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты и его брата Андре Силвы.

«Всего три недели назад я имел честь вручить Диогу Жоте медаль после финала Лиги наций УЕФА — это был момент радости, гордости и торжества, который теперь навсегда останется в моей памяти вместе с печалью. Его страсть, энергия и дух на поле вдохновляли всех, кто его окружал. Невыносимо думать, что жизнь, полная радости и потенциала, была прервана слишком рано. Покойся с миром, дорогой Диогу. Тебя не забудут», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

«Мадридский «Атлетико» потрясен трагическими новостями о кончине Диого Жоты, бывшего игрока клуба, и его брата Андре. Мы выражаем наши самые искренние соболезнования его семье и близким. Покойтесь с миром».

«Футбольный клуб «Реал», его президент и совет директоров глубоко скорбят в связи с кончиной Диогу Жоты, игрока футбольного клуба «Ливерпуль», и его брата Андре Силвы, игрока футбольного клуба «Пенафиел». «Реал» хотел бы выразить свои соболезнования и любовь их семьям, их любимым, их товарищам по команде и их клубам. «Реал» присоединяется к огромному горю всех футбольных болельщиков. Покойся с миром».

«Миланский футбольный клуб «Интер» хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования в связи с внезапной кончиной нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Семье двух игроков, «Ливерпулю» и национальной сборной Португалии мы передаем мысли и молитвы всех, кто связан с нерадзурр», в это трагическое и трудное время».

«Милан» глубоко опечален трагической кончиной Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Мы выражаем искренние соболезнования их семьям, друзьям и всем, кто скорбит. Пусть земля им будет пухом».

«Манчестер Юнайтед» выражает глубочайшие соболезнования близким Диогу Жоты и его брата Андре, а также всем, кто связан с футбольным клубом «Ливерпуль», в связи с сегодняшними душераздирающими новостями».