Люся Чеботина возвращается на «Динамо»

Как стало известно «СЭ», на матч BetBoom Братского Кубка «Динамо» — «Партизан» реализовано 17 тысяч билетов.

Организаторы обещают яркое открытие под хиты Полины Гагариной. Также матч посетит болельщица клуба певица Люся Чеботина, а актер Никита Кологривый приедет на матч чтобы «пройти кастинг» на роль Валерия Карпина.

Встреча пройдет 4 июля на «ВТБ Арене». Начало матча — в 19.00 мск.