«Реал» и «Барселона» сыграют в 10-м и 35-м турах ла лиги в сезоне-2025/26
Ла лига представила расписание на сезон-2025/26. Первый тур запланирован на 16—17 августа, заключительный, 38-й, — на 24 мая.
«Барселона» и «Реал» сыграют в 10-м и 35-м турах: 26 октября на «Сантьяго Бернабеу», а 10 мая — на «Камп Ноу».
«Реал» и «Атлетико» встретятся в 7-м и 29-м турах: 28 сентября вице-чемпионы страны сыграют на «Рияд Эйр Метрополитано», а 22 марта — на «Сантьяго Бернабеу».
Указанные даты носят ориентировочный характер. Полностью расписание опубликовано здесь.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|8
|7
|0
|1
|19-9
|21
|
2
|Барселона
|8
|6
|1
|1
|22-9
|19
|
3
|Вильярреал
|8
|5
|1
|2
|14-8
|16
|
4
|Бетис
|8
|4
|3
|1
|13-8
|15
|
5
|Атлетик
|8
|4
|1
|3
|9-9
|13
|
6
|Эльче
|8
|3
|4
|1
|11-9
|13
|
7
|Атлетико
|8
|3
|4
|1
|15-10
|13
|
8
|Севилья
|8
|4
|1
|3
|15-11
|13
|
9
|Эспаньол
|8
|3
|3
|2
|11-11
|12
|
10
|Алавес
|8
|3
|2
|3
|9-8
|11
|
11
|Хетафе
|8
|3
|2
|3
|9-11
|11
|
12
|Осасуна
|8
|3
|1
|4
|7-8
|10
|
13
|Леванте
|8
|2
|2
|4
|13-14
|8
|
14
|Р. Вальекано
|8
|2
|2
|4
|8-10
|8
|
15
|Валенсия
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
16
|Сельта
|8
|0
|6
|2
|7-10
|6
|
17
|Жирона
|8
|1
|3
|4
|5-17
|6
|
18
|Овьедо
|8
|2
|0
|6
|4-14
|6
|
19
|Р. Сосьедад
|8
|1
|2
|5
|7-12
|5
|
20
|Мальорка
|8
|1
|2
|5
|7-13
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.10
|22:00
|
Овьедо – Эспаньол
|- : -
|18.10
|15:00
|
Севилья – Мальорка
|- : -
|18.10
|17:15
|
Барселона – Жирона
|- : -
|18.10
|19:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|18.10
|22:00
|
Атлетико – Осасуна
|- : -
|19.10
|15:00
|
Эльче – Атлетик
|- : -
|19.10
|17:15
|
Сельта – Р. Сосьедад
|- : -
|19.10
|19:30
|
Леванте – Р. Вальекано
|- : -
|19.10
|22:00
|
Хетафе – Реал
|- : -
|20.10
|22:00
|
Алавес – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|9
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|6
|
|
Карл Этта Эйонг
Леванте
|5
|П
|
|
Луис Милья
Хетафе
|5
|
|
Рубен Варгас
Севилья
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|1
|2
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|6
|1
|2
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|6
|1
|2
