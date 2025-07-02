«Реал» и «Барселона» сыграют в 10-м и 35-м турах ла лиги в сезоне-2025/26

Ла лига представила расписание на сезон-2025/26. Первый тур запланирован на 16—17 августа, заключительный, 38-й, — на 24 мая.

«Барселона» и «Реал» сыграют в 10-м и 35-м турах: 26 октября на «Сантьяго Бернабеу», а 10 мая — на «Камп Ноу».

«Реал» и «Атлетико» встретятся в 7-м и 29-м турах: 28 сентября вице-чемпионы страны сыграют на «Рияд Эйр Метрополитано», а 22 марта — на «Сантьяго Бернабеу».

Указанные даты носят ориентировочный характер. Полностью расписание опубликовано здесь.