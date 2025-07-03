Ла лига указала «Камп Ноу» домашним стадионом «Барселоны»

Ла лига на сезон-2025/26 указала в качестве домашнего стадиона «Барселоны» «Камп Ноу».

Планируется, что первый матч домашний матч чемпионата на обновленном «Камп Ноу» «Барселона» проведет в 4-м туре ла лиги против «Валенсии».

Barca Universal отмечает, что полностью реконструкция стадиона завершится летом 2026 года. До этого «Камп Ноу» будет работать с ограничениями по вместимости — для болельщиков будут доступны первый и второй ярусы.

Последние два сезона каталонская команда играла на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса.