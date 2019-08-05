"Зенит" ответил иностранным СМИ на обвинения в расизме

"Зенит" опубликовал официальное заявлении на клубном сайте. Оно является ответом на обвинения в расизме со стороны иностранных СМИ.

Сообщения об инциденте возникли после субботнего матча 4-го тура РПЛ между чемпионом России и "Краснодаром" в Санкт-Петербурге (1:1). 22-летний бывший нападающий "Барселоны" дебютировал в этой игре в составе петербургского клуба, по ходу второго тайма заменив Алексея Сутормина.

Издание The Sun и другие иностранные СМИ растиражировали сообщение, что во время игры на фанатском секторе "Зенита" появился баннер, который носит расистские намеки.

54,078 people cheering together for our new man Malcom. See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic.twitter.com/N0SHlNcBWj — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) August 4, 2019

- Футбольный клуб "Зенит" осведомлен о том, что небольшое количество зрителей вывесило баннер, на котором было написано "Спасибо руководству за верность традициям", и значение этого заявление было неверно интерпретировано в ряде СМИ, что привело к неверным выводам, которые не имеют под собой оснований, - говорится в сообщении. - У "Зенита" есть давняя традиция приглашать лучших игроков со всего мира вне зависимости от их этнического происхождения или гражданства. Клуб длительно поддерживает и поощряет инициативы по борьбе с расизмом, борьбе за равенство и инклюзивность. Клуб намерен делать это и в дальнейшем. В то же время мы хотели бы выразить глубокое сожаление в связи с тем, что зарубежные СМИ, а также футбольные клубы неточно сообщали о случившемся. Мы надеемся, что впредь такие организации будут впредь полностью проверять информацию перед тем, как делать уничижительные заявления или обвинения. ФК "Зенит" был бы рад пригласить тех, кто высказывался об этой ситуации, на один из домашних матчей комады, чтобы они почувствовали гостеприимство, которые мы так хорошо проявили во время ЧМ-2018 и других международных турниров.

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