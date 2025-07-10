«Урал» готов выступить в РПЛ: «В честь чего в лиге должен быть «Оренбург»?»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на исключение «Торпедо» из состава участников РПЛ.

«В честь чего в лиге должен быть «Оренбург»? С какого бока? Если «Торпедо» отстранено из-за нарушений в ФНЛ, то почему должен в РПЛ быть «Оренбург», а не «Урал»? Почему так? Мы готовы играть в РПЛ. Мы готовы ко всему», — сказал Иванов «СЭ».

«Торпедо» исключили из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26 за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 10 июля. Также клуб оштрафован на 5 миллионов рублей.