«Оренбург» готов заменить «Торпедо» в РПЛ в случае принятия соответствующего решения

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин ответил на вопрос «СЭ» о возможной замене «Торпедо» в РПЛ.

«Говорить о какой-то замене преждевременно, подобное решение могут принять только соответствующие органы РФС. Но, как я и говорил ранее, если соответствующее решение будет принято, «Оренбург» полностью готов к участию в чемпионате», — сказал Волженкин «СЭ».

10 июля РФС сообщил, что «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26.

Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 10 июля за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. Также клуб оштрафован на 5 миллионов рублей.