"Боруссия" подтвердила переход Шюррле и пожелала ему удачи в "Спартаке"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле перешел в "Спартак", сообщает официальный Twitter немецкого клуба.

André Schürrle will join @fcsm_official on loan until June 2020.



We wish him the best of luck. pic.twitter.com/WuV7OHCKUw — Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 31, 2019

- Андре Шюррле перейдет в аренду в "Спартак" до июня 2020 года, - говорится в сообщении. - Мы желаем ему удачи.

За красно-белых немец будет выступать под 20-м номером.

В прошлом сезоне 28-летний Шюррле выступал за "Фулхэм", в составе которого провел 25 матчей и забил 6 мячей. Ранее он играл за такие клубы, как "Байер", "Челси" и "Вольфсбург"

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020 .