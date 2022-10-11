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11 октября, 16:00

Как определить рак кожи на ранних стадиях

Мария Сальникова
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Солнечные лучи вредны для кожи.
Фото Global Look Press
Солярий.
Фото Global Look Press
Родинка.
Фото Global Look Press
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Рассказываем, какие изменения могут говорить о наличии меланомы и кто находится в группе риска.

Из-за чего может возникнуть рак кожи?

Рак кожи, он же меланома или меланобластома, — это новообразование (опухоль), возникающее из-за сбоя в работе меланоцитов — клеток, вырабатывающих меланин. Меланин защищает кожу от ультрафиолетового излучения. Чаще всего к нарушению работы меланоцитов приводит злоупотребление солнечным светом:

— длительное пребывание на солнце (особенно в пик его наибольшей активности: с 10 утра до 16 часов дня);

— отсутствие солнцезащитных очков и одежды с длинными рукавами;

— получение солнечных ожогов;

— систематическое посещение соляриев.

Довольно часто меланома развивается из «переродившихся» родинок, однако это не единственный вид существования данного вида рака. Меланома может развиваться:

— под ногтями;

— на участках кожи, скрытых от солнечного света (ступни, подмышечные впадины);

— на глазах;

— на слизистых оболочках.

Солярий. Фото Global Look Press
Солярий.
Фото Global Look Press

Насколько опасен рак кожи?

Рак кожи имеет пять стадий. При выявлении заболевания на первой, начальной, стадии возможность выздоровления составляет около 90%. По мере роста опухоли и возникновения метастазов вероятность излечения снижается до 40%.

Опасность меланомы заключается в том, что она развивается очень быстро: за 4-24 месяца. При этом многие пациенты игнорируют первичную самодиагностику и обращаются к врачу уже на поздних стадиях заболевания.

Кто находится в группе риска?

Меланома может грозить всем без исключения, но стоит более внимательно отнестись к вопросам самодиагностики людям:

— с большим количеством родинок на теле (от 50 и более);

— в возрасте старше 30 лет;

— имеющим светлую кожу и светлые или рыжие волосы;

— принимающим гормональные препараты (в том числе противозачаточные);

— имеющим проблемы с иммунитетом (в том числе вследствие операций, пересадки органов, а также из-за беременности или лактации);

— ранее перенесшим меланому;

— имеющим близких родственников, у которых была меланома.

Родинка. Фото Global Look Press
Родинка.
Фото Global Look Press

Как распознать меланому на ранних стадиях?

Основные признаки рака кожи связаны с состоянием родинок. Стоит обратиться к дерматологу, хирургу или онкологу при наличии двух и более следующих признаков:

— внешнее изменение состояния родинок (увеличение в длину или в высоту, изменение цвета, появление неровных краев);

— появление на родинке трещин или крови;

— шелушение, зуд или боль в районе родинки;

— появление уплотнений под родинкой.

Кроме того, возможно образование небольших ранок на коже, а также возникновение темных полосок на ногтях.

В случае поражения глаз должны насторожить такие признаки:

— появление «молний» перед глазами;

— ухудшение зрения;

— появление слепых зон.

Поражение слизистой возможно распознать только на видимых участках, таких как рот и половые органы. О раке могут свидетельствовать незаживающие ранки и язвы. Меланому на слизистой внутренних органов можно обнаружить только при специальном исследовании, причем в большинстве случаев только на поздних стадиях. К счастью, и встречается этот вид меланомы довольно редко — в 5-10% от общего числа заболеваний.

Можно ли защититься от меланомы?

Ни один из способов (и даже их сочетание) не гарантирует 100% защиты. Однако врачи сходятся во мнении, что можно немного снизить риск, если придерживаться общеизвестных рекомендаций:

— не находиться на солнце в часы его активности;

— снизить общую продолжительность пребывания на солнце;

— не посещать солярии;

— носить очки с максимальной степенью защиты от ультрафиолета;

— прикрывать длинной одеждой родинки (в идеале вообще носить брюки и юбки-макси, а также рубашки с длинным рукавом);

— пользоваться кремом с высокой степенью защиты от солнца.

Даже в случае выполнения этих рекомендаций желательно не переставать следить за состоянием своей кожи и не стесняться обращаться к врачу при возникновении подозрительных родинок. Лучше прийти на осмотр с неопасной родинкой, чем по легкомыслию пропустить начало развития смертельно опасного заболевания.

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