Как определить рак кожи на ранних стадиях

Рассказываем, какие изменения могут говорить о наличии меланомы и кто находится в группе риска.

Из-за чего может возникнуть рак кожи?

Рак кожи, он же меланома или меланобластома, — это новообразование (опухоль), возникающее из-за сбоя в работе меланоцитов — клеток, вырабатывающих меланин. Меланин защищает кожу от ультрафиолетового излучения. Чаще всего к нарушению работы меланоцитов приводит злоупотребление солнечным светом:

— длительное пребывание на солнце (особенно в пик его наибольшей активности: с 10 утра до 16 часов дня);

— отсутствие солнцезащитных очков и одежды с длинными рукавами;

— получение солнечных ожогов;

— систематическое посещение соляриев.

Довольно часто меланома развивается из «переродившихся» родинок, однако это не единственный вид существования данного вида рака. Меланома может развиваться:

— под ногтями;

— на участках кожи, скрытых от солнечного света (ступни, подмышечные впадины);

— на глазах;

— на слизистых оболочках.

Солярий. Фото Global Look Press

Насколько опасен рак кожи?

Рак кожи имеет пять стадий. При выявлении заболевания на первой, начальной, стадии возможность выздоровления составляет около 90%. По мере роста опухоли и возникновения метастазов вероятность излечения снижается до 40%.

Опасность меланомы заключается в том, что она развивается очень быстро: за 4-24 месяца. При этом многие пациенты игнорируют первичную самодиагностику и обращаются к врачу уже на поздних стадиях заболевания.

Кто находится в группе риска?

Меланома может грозить всем без исключения, но стоит более внимательно отнестись к вопросам самодиагностики людям:

— с большим количеством родинок на теле (от 50 и более);

— в возрасте старше 30 лет;

— имеющим светлую кожу и светлые или рыжие волосы;

— принимающим гормональные препараты (в том числе противозачаточные);

— имеющим проблемы с иммунитетом (в том числе вследствие операций, пересадки органов, а также из-за беременности или лактации);

— ранее перенесшим меланому;

— имеющим близких родственников, у которых была меланома.

Родинка. Фото Global Look Press

Как распознать меланому на ранних стадиях?

Основные признаки рака кожи связаны с состоянием родинок. Стоит обратиться к дерматологу, хирургу или онкологу при наличии двух и более следующих признаков:

— внешнее изменение состояния родинок (увеличение в длину или в высоту, изменение цвета, появление неровных краев);

— появление на родинке трещин или крови;

— шелушение, зуд или боль в районе родинки;

— появление уплотнений под родинкой.

Кроме того, возможно образование небольших ранок на коже, а также возникновение темных полосок на ногтях.

В случае поражения глаз должны насторожить такие признаки:

— появление «молний» перед глазами;

— ухудшение зрения;

— появление слепых зон.

Поражение слизистой возможно распознать только на видимых участках, таких как рот и половые органы. О раке могут свидетельствовать незаживающие ранки и язвы. Меланому на слизистой внутренних органов можно обнаружить только при специальном исследовании, причем в большинстве случаев только на поздних стадиях. К счастью, и встречается этот вид меланомы довольно редко — в 5-10% от общего числа заболеваний.

Можно ли защититься от меланомы?

Ни один из способов (и даже их сочетание) не гарантирует 100% защиты. Однако врачи сходятся во мнении, что можно немного снизить риск, если придерживаться общеизвестных рекомендаций:

— не находиться на солнце в часы его активности;

— снизить общую продолжительность пребывания на солнце;

— не посещать солярии;

— носить очки с максимальной степенью защиты от ультрафиолета;

— прикрывать длинной одеждой родинки (в идеале вообще носить брюки и юбки-макси, а также рубашки с длинным рукавом);

— пользоваться кремом с высокой степенью защиты от солнца.

Даже в случае выполнения этих рекомендаций желательно не переставать следить за состоянием своей кожи и не стесняться обращаться к врачу при возникновении подозрительных родинок. Лучше прийти на осмотр с неопасной родинкой, чем по легкомыслию пропустить начало развития смертельно опасного заболевания.