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Сегодня, 10:30

Что будет, если отжиматься 20 раз в день? Комментарий тренера

Фитнес-инструктор рассказал о пользе отжиманий
Галина Глазко
Отжимания.
Главное о простых, но эффективных упражнениях.

Отжимания — эффективные и простые упражнения, которые позволяют оставаться в отличной форме. Подробнее о пользе и противопоказаниях отжиманий рассказал фитнес-тренер Станислав Милославский.

Польза отжиманий

Популярность отжиманий обусловлена тем, что это простые упражнения, которые можно выполнять в любом месте: и дома, и на улице. При этом в зависимости от уровня подготовки есть множество вариантов — можно отжиматься на прямых ногах, с коленей или от стены. Как и любые физические упражнения, отжимания добавляют силу и выносливость. Также затрачивается определенное количество калорий, что важно для тех, кто худеет или поддерживает себя в форме.

Отжимания воздействуют на следующие группы мышц:

  • большие грудные мышцы;

  • трехглавые мышцы плеча (трицепсы);

  • дельтовидные мышцы;

  • передние зубчатые мышцы;

  • двуглавые мышцы (бицепсы);

  • мышцы брюшного пресса;

  • большие ягодичные мышцы и другие.

    Отжимания.
    Отжимания.

Противопоказания

В целом отжимания — это безопасные и эффективные упражнения. Главное — соблюдать технику выполнения и подстраиваться под себя. Существуют общие рекомендации, которых стоит придерживаться. С осторожностью следует выполнять отжимания людям с проблемами рук, в частности кистей и запястий. У кого-то, например, был перелом или вывих, и это может вызывать на занятиях некий дискомфорт. Таким людям лучше всего отжиматься с паралетсами (рукоятки, внешне как дверная ручка). Они нужны для того, чтобы запястья не сгибались на 90 градусов, так как это не самая лучшая позиция для кистей.

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Стоит быть осторожными гипертоникам. Им лучше выполнять только статические упражнения (движения, при которых напрягаются мышцы, но не меняется положение). Если гипертоник будет задерживаться в нижней точке при отжиманиях, то у него, вероятнее всего, сразу же поднимется давление, особенно при тренировках во второй половине дня, вечером. И чаще всего гипертониками являются люди с лишним весом. Им лучше всего отжиматься от стены, а не от пола.

Техника выполнения

Важно помнить и про технику выполнения. В первую очередь стоит обращать внимание на положение рук. Следите, чтобы угол между туловищем и плечевым суставом не составлял 90 градусов. Он должен быть порядка 75 градусов. Так вы минимизируете нагрузку на плечевой сустав, который подвержен травматизму. Второй момент, про который стоит помнить, — это положение поясницы. Нельзя ее прогибать, иначе на следующий день у вас будут болезненные ощущения, а затем это приведет и к дальнейшим патологиям.

Отжиматься каждый день нет никакой необходимости, потому что мышцы растут, когда мы восстанавливаемся, а не когда тренируемся. При ежедневных тренировках можно войти в состояние перетренированности и усталости. Грамотный подход — три раза в неделю. Так вы укрепите верхний плечевой пояс — это грудные мышцы, передняя дельта плеча, трицепс, а еще и мышцы кора, поясницы, которые также задействуются при таких тренировках.

Как не перекачать руки девушкам?

Изначально нужно оттолкнуться от комплекции тела и понять, есть склонность к набору веса или, наоборот, к похудению. При первом варианте самое важное — делать акцент на питание. Если у девушки больше профицит (это когда употребляется больше калорий, чем затрачивается в течение дня) и при этом она отжимается, то, соответственно, у нее будут и мышцы расти, и жир на руках не уйдет. Но даже если девушка, которая склонна к набору веса, будет выполнять силовые упражнения с гантелями и правильно питаться, то руки большими не станут, а, наоборот, будут подтянутыми.

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Если девушка склонна к снижению веса, то нужно иметь в виду и то, что у нее, скорее всего, низкий процент подкожного жира. Тогда мышцы начинают быстро «наливаться» за счет гликогена. И это начинается выглядит так, как будто у них перекачаны руки. Им также стоит выполнять упражнения по 15—20, а иногда, но редко, и 25 раз.

Самые эффективные упражнения

С точки зрения максимальной сложности и сжигания калорий самыми эффективными будут отжиманиями от пола. К ним можно добавить и различные действия (прыжки, подъем рук и прочее). С точки зрения безопасности лучше всего отжимания с паралетсами.

Классические отжимания

Примите упор лежа, опираясь на руки и стопы. Ладони расположите чуть дальше ширины плеч, а стопы — на ширине таза. На вдохе согните руки в локтях и опускайтесь вниз, а на выдохе поднимайтесь.

Отжимания.
Отжимания.

Отжимания с коленей

Примите положение «планки», но только колени поставьте на пол. На вдохе согните руки и опускайтесь до момента, пока не коснетесь грудью пола, а затем поднимитесь. Следите, чтобы у вас не прогибалась спина и не поднимался таз. Это упражнение отлично подходит для начинающих.

Отжимания.
Отжимания.

Отжимания от стены

Встаньте лицом к стене на небольшом расстоянии, ладонями упритесь в стену. Согните руки в локтях и на вдохе опуститесь к стене, при этом приподнимаясь на пятках. На выдохе примите начальную позицию. Это упражнение подойдет новичкам или людям, которым противопоказаны большие нагрузки.

Отжимания.
Отжимания.

Отжимания с хлопком

Примите классические положение, но, выполняя отжимание вместо поднятия наверх, оттолкнитесь с силой от пола и хлопните в ладоши. Это очень мощное упражнение, новичкам не рекомендуется.

Отжимания.
Отжимания.

Отжимания с шагом рукой

Встаньте в планку. На вдохе, сгибая руки в локтях, одной рукой сделайте шаг в сторону. На выдохе вернитесь в начальную позицию. Так вы добавите еще и кардионагрузку.

Отжимания.
Отжимания.

Отжимания в наклоне

Займите классическое положение, но ноги поставьте на скамью (диван, стул) и начинайте отжиматься от пола. При этом руки должны стоять немного впереди линии плеч для равновесия. Это упражнение нельзя выполнять гипертоникам.

Не забывайте применять различный инвентарь, например медицинбол, кольца и утяжелители. Так вы сделаете свою тренировку эффективнее.

Отжимания.
Отжимания.

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