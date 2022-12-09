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Сегодня, 21:00

О каких заболеваниях и проблемах со здоровьем говорят волосы

Ната Гончар
Нутрициолог
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Фото cookie_studio, ru.freepik.com
Это не только вопрос эстетики.

Выпадение волос, их истончение, ломкость, тусклый вид — многие считают, что это лишь вопрос эстетики. На самом деле подобные изменения в состоянии волос могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Рассказываем о каких.

Если волосы выпадают

Выпадение волос зачастую бывает вызвано четырьмя причинами:

· гормональные сбои;

· перхоть и себорейный дерматит;

· неполноценное питание;

· анемия.

Неполадки с гормонами, в том числе и отклонения в уровне тестостерона, часто приводят к выпадению волос. Повышенный риск дисбаланса гормонов наблюдается у людей с избыточным весом, поскольку жировая ткань выделяет дополнительный эстроген. А повышение уровня тестостерона может быть спровоцировано инсулинорезистентностью и избытком сахара в рационе.

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Выпадение волос нередко сопровождает и пищевые проблемы. Несбалансированное питание может привести к недоеданию и нарушению усвоения витаминов и минералов. А это закономерно приводит к ухудшению состояния не только волос, но и кожи, и ногтей.

Если волосы сухие и ломкие

Нервные потрясения и хронический стресс напрямую отражаются на состоянии волос. Например, сухие и ломкие волосы с секущимися кончиками говорят о проблеме в работе желчного пузыря, дефиците жирорастворимых витаминов и Омега-3 жирных кислот.

Волосы. Фото Tim Mossholder, unsplash.com
Фото Tim Mossholder, unsplash.com

Если волосы перестали виться

Если волосы раньше были кудрявыми, а потом перестали виться, скорее всего, организм испытывает дефицит серосодержащих аминокислот (цистеина).

Если волосы тонкие и хрупкие

Истончение волос, хрупкость и потеря плотности говорят о дефиците белка в питании или плохом усвоении этого нутриента.

Если волосы медленно растут

Медленный рост волос, отсутствие блеска и интенсивное выпадение сигнализируют о дефиците витаминов группы В.

Если волосы выпадают обильно и на голове появляются проплешины и залысины, обратитесь к специалисту. Необходимо сдать анализы и сделать трихограмму — это метод исследования, позволяющий определять фазы роста волос.

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