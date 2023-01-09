Куда и зачем сдавать елки после праздника? За неправильную утилизацию можно получить штраф

Безопаснее для кошелька будет отправить дерево на переработку и помочь природе.

После первого января возле жилых домов массово появляются елки. Их оставляют в сугробах у подъездов и складывают за мусорными баками.

Руниза Сибгатуллина, координатор проекта «Посади лес», рассказала, куда можно сдать елку, как подготовить дерево к сдаче и как поступить, если в городе нет пунктов переработки.

Где используются переработанные елки

У сельских жителей обычно не стоит вопрос о том, как перерабатываются елки. Понятно, что древесину можно сжечь в печи, а хвою бросить в компостную кучу. У городских пунктов приема елок похожая задача — не отвезти «отработавшие» новогодние деревья на полигон, а переработать.

Полученное сырье находит самое разное применение. Щепу и опилки используют в городском хозяйстве:

— для обустройства троп в парках;

— для мероприятий по озеленению (измельченными остатками мульчируют почву вокруг растений и используют в составе удобрений на клумбах).

Зоопарки часто тоже принимают елки. Измельченные до состояния опилок деревья используют в вольерах в качестве подстилки, более крупные части — для приготовления корма животным.

Таким образом, все, кто сдает елки на переработку, могут быть уверены, что стараются не зря.

Куда можно сдать елку на переработку и как ее подготовить

Раздельный сбор и вторпереработка пока есть не во всех городах. Узнать о том, проводится ли прием елок в вашем городе, можно непосредственно в городской администрации. Кроме того, есть возможность узнать об акциях по приему елок и об адресах точек приема на сайте «Гринписа». Зоопарки самостоятельно извещают о готовности принять у населения елки.

Чтобы елку приняли, с нее нужно снять украшения и «дождик», проследить, чтобы не осталось пленки или кусков лески от упаковки. Это особенно важно, если вы планируете сдать елку в зоопарк. После этого желательно с помощью секатора отделить ветки от ствола. Если ствол длиннее полутора метров, его нужно распилить напополам. После всех манипуляций части елки нужно сложить в пакет или перевязать бечевкой.

Девушка с елкой. Freepik/pvproductions

Можно ли выкинуть елку в мусор?

Если в городе нет пунктов переработки, дерево можно выбросить, как обычный мусор. Для этого его нужно разделить на составные части, как было описано выше. Либо можно использовать контейнер для крупногабаритного мусора (КГО).

Для любителей выбрасывать целые елки в мусоропровод, оставлять их рядом с мусорной площадкой или у подъезда, не использовать специальный контейнер, если он есть, предусмотрен штраф. Его устанавливает статья 8.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Размер штрафа за «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления» — 2000-3000 рублей.