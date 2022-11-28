Что произойдет с организмом, если пить энергетики каждый день
Рассказываем, так ли опасны энергетические напитки, как именно они влияют на организм и можно ли пить их каждый день без вреда для здоровья.
Действительно ли энергетики помогают взбодриться?
«Прилив энергии сменяется спадом, поскольку стимулирующий эффект обеспечивается в основном за счет внутренних резервов организма. Само по себе разовое употребление энергетика неопасно, однако ежедневное чревато проблемами с нервной системой: может возникнуть чувство подавленности и в перспективе депрессия».
Чем опасны энергетики
Эти напитки предназначены для того, чтобы взбодрить человека и повысить его физическую или умственную работоспособность. Однако прилив сил от них временный, а еще они вызывают излишнее возбуждение нервной системы.
В составе энергетиков тоже мало полезного: ударные дозы кофеина могут привести к серьезным проблемам с сердцем, а его сочетание с углекислым газом («пузырьками») и сахаром опасно для желудка и печени. Даже редкое употребление энергетиков может вызвать приступ аритмии и другие неприятные последствия.
Что произойдет, если пить энергетики каждый день
«Употребление энергетиков может привести к артериальной гипертензии, мигреням, нарушениям сердечного ритма, проблемам с желудочно-кишечным трактом. Они также могут вызвать психомоторное возбуждение, раздражительность, бессонницу, тахикардию, аритмию, повышение артериального давления».
Кроме того, регулярное употребление энергетиков:
-
ухудшает состояние зубов;
-
обезвоживает организм и приводит к перегрузке почек;
-
нарушает работу печени;
-
повышает кислотность желудка;
-
вызывает тошноту, рвоту, диарею;
-
провоцирует головные боли, панические атаки, повышенную агрессию.