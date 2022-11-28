Что произойдет с организмом, если пить энергетики каждый день

Действительно ли они помогают взбодриться.

Рассказываем, так ли опасны энергетические напитки, как именно они влияют на организм и можно ли пить их каждый день без вреда для здоровья.

Действительно ли энергетики помогают взбодриться?

Чем опасны энергетики

Эти напитки предназначены для того, чтобы взбодрить человека и повысить его физическую или умственную работоспособность. Однако прилив сил от них временный, а еще они вызывают излишнее возбуждение нервной системы.

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