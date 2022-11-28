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Сегодня, 08:00

Что произойдет с организмом, если пить энергетики каждый день

Анастасия Кравченко
Мари Клетанина
Нутрициолог
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Фото Freepik
Действительно ли они помогают взбодриться.

Рассказываем, так ли опасны энергетические напитки, как именно они влияют на организм и можно ли пить их каждый день без вреда для здоровья.

Действительно ли энергетики помогают взбодриться?

«Прилив энергии сменяется спадом, поскольку стимулирующий эффект обеспечивается в основном за счет внутренних резервов организма. Само по себе разовое употребление энергетика неопасно, однако ежедневное чревато проблемами с нервной системой: может возникнуть чувство подавленности и в перспективе депрессия».
Клетанина Мари
Нутрициолог
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Чем опасны энергетики

Эти напитки предназначены для того, чтобы взбодрить человека и повысить его физическую или умственную работоспособность. Однако прилив сил от них временный, а еще они вызывают излишнее возбуждение нервной системы.

Энергетик. Фото Freepik
Фото Freepik

В составе энергетиков тоже мало полезного: ударные дозы кофеина могут привести к серьезным проблемам с сердцем, а его сочетание с углекислым газом («пузырьками») и сахаром опасно для желудка и печени. Даже редкое употребление энергетиков может вызвать приступ аритмии и другие неприятные последствия.

Что произойдет, если пить энергетики каждый день

«Употребление энергетиков может привести к артериальной гипертензии, мигреням, нарушениям сердечного ритма, проблемам с желудочно-кишечным трактом. Они также могут вызвать психомоторное возбуждение, раздражительность, бессонницу, тахикардию, аритмию, повышение артериального давления».
Клетанина Мари
Нутрициолог
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Кроме того, регулярное употребление энергетиков:

  • ухудшает состояние зубов;

  • обезвоживает организм и приводит к перегрузке почек;

  • нарушает работу печени;

  • повышает кислотность желудка;

  • вызывает тошноту, рвоту, диарею;

  • провоцирует головные боли, панические атаки, повышенную агрессию.

Здоровье
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