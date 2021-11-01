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Врач заявил, что петрушка повышает риск образования тромбов

10:00
Петрушка. Фото Instagram
Петрушка. Фото Instagram

Врач-иммунолог Андрей Продеус перечислил продукты, которые увеличивают риск образования тромбов.

При этом он отметил, что у пожилых, страдающих варикозной болезнью, возрастает риск возникновения тромбоза. Им не рекомендуется употреблять продукты с повышенным содержанием витамина К.

«К продуктам, которые содержат большое количество витамина К, относят петрушку, шпинат и базилик. Причем петрушка — абсолютный чемпион. В 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина K, а в базилике и шпинате — семь суточных доз и шесть суточных доз соответственно», — заявил Продеус в эфире Первого канала.

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Галина Глазко все материалы автора
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