Врач заявил, что петрушка повышает риск образования тромбов

Врач-иммунолог Андрей Продеус перечислил продукты, которые увеличивают риск образования тромбов.

При этом он отметил, что у пожилых, страдающих варикозной болезнью, возрастает риск возникновения тромбоза. Им не рекомендуется употреблять продукты с повышенным содержанием витамина К.

«К продуктам, которые содержат большое количество витамина К, относят петрушку, шпинат и базилик. Причем петрушка — абсолютный чемпион. В 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина K, а в базилике и шпинате — семь суточных доз и шесть суточных доз соответственно», — заявил Продеус в эфире Первого канала.