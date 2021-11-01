В чем польза бананов? Отвечает диетолог
Диетолог Ирина Писарева рассказала о пользе бананов
12:00
Диетолог Ирина Писарева назвала несколько полезных свойств бананов. Она отметила, что этот фрукт желательно употреблять в спелом состоянии с темными пятнами на кожуре.
«Переспелые бананы вырабатывают специфический белок, который борется со злокачественной опухолью и позволяет иммунной системе легче противостоять образованию раковых клеток. В них нет жиров, они малокалорийны. Также употребление бананов предотвращает возникновение судорог. Этому способствует наличие в фрукте калия и магния. Фактически без принятия каких-либо дополнительных добавок, просто употребляя бананы, можно решить эту проблему», — сказала врач «Вечерней Москве».
Диетолог отметила и то, что бананы способны улучшить работу почек благодаря содержанию в них витамина К.
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