ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Новости   //    ЗОЖ

В чем польза бананов? Отвечает диетолог

Диетолог Ирина Писарева рассказала о пользе бананов
12:00
В чем польза бананов? Отвечает диетолог. Фото ТАСС
В чем польза бананов? Отвечает диетолог. Фото ТАСС

Диетолог Ирина Писарева назвала несколько полезных свойств бананов. Она отметила, что этот фрукт желательно употреблять в спелом состоянии с темными пятнами на кожуре.

«Переспелые бананы вырабатывают специфический белок, который борется со злокачественной опухолью и позволяет иммунной системе легче противостоять образованию раковых клеток. В них нет жиров, они малокалорийны. Также употребление бананов предотвращает возникновение судорог. Этому способствует наличие в фрукте калия и магния. Фактически без принятия каких-либо дополнительных добавок, просто употребляя бананы, можно решить эту проблему», — сказала врач «Вечерней Москве».

Диетолог отметила и то, что бананы способны улучшить работу почек благодаря содержанию в них витамина К.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Кроссфит тренировка дома: польза и вред, эффективные упражнения
Актер сериала «Доктор Хаус» совершил каминг-аут
1
0