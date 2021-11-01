В чем польза бананов? Отвечает диетолог

Диетолог Ирина Писарева назвала несколько полезных свойств бананов. Она отметила, что этот фрукт желательно употреблять в спелом состоянии с темными пятнами на кожуре.

«Переспелые бананы вырабатывают специфический белок, который борется со злокачественной опухолью и позволяет иммунной системе легче противостоять образованию раковых клеток. В них нет жиров, они малокалорийны. Также употребление бананов предотвращает возникновение судорог. Этому способствует наличие в фрукте калия и магния. Фактически без принятия каких-либо дополнительных добавок, просто употребляя бананы, можно решить эту проблему», — сказала врач «Вечерней Москве».

Диетолог отметила и то, что бананы способны улучшить работу почек благодаря содержанию в них витамина К.