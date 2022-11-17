Врач-трихолог рассказала, в каком случае после стрижки налысо вырастет шикарная шевелюра

Врач-трихолог Людмила Егжина опровергла миф о том, что, если побриться налысо, волосы начнут расти гуще и активнее. По словам эксперта, сбривание никак не спровоцирует увеличение волосяных стержней из одного фолликула.

«Если пациент рассчитывает на то, что у него из небольшого количества объёма вырастет в два раза или в три раза больше стержней, то это заблуждение. Потому что даже после того, как он побреется налысо, количество активных фолликулов как было, так и останется», — приводит слова врача Life.

А вот если цель бритья наголо в том, чтобы обзавестись волосами с плотной структурой вместо пересушенной пакли, это сработает.

Правда, совет в этом случае адресован скорее женщинам — у представительниц прекрасного пола волосы чаще оказываются поврежденными из-за укладочных средств, окрашивания, утюжков и фена.