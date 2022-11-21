ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 19:42

Стоматолог Пекли объяснил, как зубная нить и скребок для языка помогут снизить риск развития кариеса

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Стоматолог Глеб Пекли рассказал, как сократить риск появления кариеса на 80 процентов.

«Эффективный самостоятельный уход за зубами позволяет действительно бороться с кариесом и сократить риск его развития на 80%. Это научно доказано. Но большинство россиян просто не знают, как именно необходимо ухаживать за улыбкой. Я всегда рекомендую своим пациентам использовать методику чистки зубов ITop, разработанную швейцарским профессором Шедельмаером». Нужно все наружные и внутренние поверхности очищать «подметывающими» полукруговыми движениями. В исходном положении щетка должна располагаться под углом 45 градусов к поверхности зуба, немного заходя под десну, двигаться нужно вниз для верхней челюсти и вверх для нижней. А жевательные поверхности зубов очищают движениями, перпендикулярными этой поверхности», — цитирует Пекли «Life.ru».

Также стоматолог отметил, что средства для зубной гигиены каждому человеку должны подбираться индивидуально, но есть несколько общих рекомендаций: набор средств для ежедневной гигиены должен состоять из мануальной и монопучковой зубной щетки, зубной пасты и нити, скребков для языка.

 

Источник: https://life.ru/p/1540498
Здоровье
0
Читайте также
Лучше только Овечкин? Малкин отметил юбилей
Медведев опустился на 7-е место рейтинга ATP по итогам года, Джокович вошел в топ-5
Отбросивший гранаты из окопа российский солдат рассказал о произошедшем
Песков ответил на слова Зеленского о желании Москвы добиться «затишья»
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Что происходит с дорогами в Севастополе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач развеяла миф о «гипоаллергенных» породах животных

Ученые создали пластырь от облысения
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости