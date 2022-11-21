Стоматолог Пекли объяснил, как зубная нить и скребок для языка помогут снизить риск развития кариеса

Стоматолог Глеб Пекли рассказал, как сократить риск появления кариеса на 80 процентов.

«Эффективный самостоятельный уход за зубами позволяет действительно бороться с кариесом и сократить риск его развития на 80%. Это научно доказано. Но большинство россиян просто не знают, как именно необходимо ухаживать за улыбкой. Я всегда рекомендую своим пациентам использовать методику чистки зубов ITop, разработанную швейцарским профессором Шедельмаером». Нужно все наружные и внутренние поверхности очищать «подметывающими» полукруговыми движениями. В исходном положении щетка должна располагаться под углом 45 градусов к поверхности зуба, немного заходя под десну, двигаться нужно вниз для верхней челюсти и вверх для нижней. А жевательные поверхности зубов очищают движениями, перпендикулярными этой поверхности», — цитирует Пекли «Life.ru».

Также стоматолог отметил, что средства для зубной гигиены каждому человеку должны подбираться индивидуально, но есть несколько общих рекомендаций: набор средств для ежедневной гигиены должен состоять из мануальной и монопучковой зубной щетки, зубной пасты и нити, скребков для языка.