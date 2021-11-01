Врач рассказала, какая еда сокращает жизнь быстрее сахара

Руководитель лаборатории эпидемиологии питания ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, кардиолог и диетолог Наталья Карамнова заявила, что в нашей стране употребляют намного больше соли, чем сахара.

«В нашем рационе присутствуют продукты, которые еще менее полезны для организма, чем избыток сладкого. В первую очередь это продукты с высоким содержанием соли. Соль повышает артериальное давление, а это создает риск возникновения инфаркта и инсульта. Первой причиной, связанной с факторами питания и сокращающей продолжительность жизни, является как раз избыточное потребление соли. А вот сладкого, как оказалось, в нашей стране едят намного меньше, чем во всем мире», — приводит ее слова KP.ru.

Карамнова также напомнила про скрытую соль в продуктах, которая часто скрывается в десертах.