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Врач рассказала, какая еда сокращает жизнь быстрее сахара

Диетолог рассказала, какая еда сокращает жизнь
14:30
Врач рассказала, какая еда сокращает жизнь быстрее сахара. Фото Кирилл Кухмарь, ТАСС
Врач рассказала, какая еда сокращает жизнь быстрее сахара. Фото Кирилл Кухмарь, ТАСС

Руководитель лаборатории эпидемиологии питания ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, кардиолог и диетолог Наталья Карамнова заявила, что в нашей стране употребляют намного больше соли, чем сахара.

«В нашем рационе присутствуют продукты, которые еще менее полезны для организма, чем избыток сладкого. В первую очередь это продукты с высоким содержанием соли. Соль повышает артериальное давление, а это создает риск возникновения инфаркта и инсульта. Первой причиной, связанной с факторами питания и сокращающей продолжительность жизни, является как раз избыточное потребление соли. А вот сладкого, как оказалось, в нашей стране едят намного меньше, чем во всем мире», — приводит ее слова KP.ru.

Карамнова также напомнила про скрытую соль в продуктах, которая часто скрывается в десертах.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/daily/28350.5/4497390/

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