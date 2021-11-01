Диетолог посоветовал не есть на завтрак овсянку

Доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков считает, что овсянку лучше всего есть перед тренировкой в спортзале, а не на завтрак.

«На протяжении нескольких лет практики я обратил внимание, что те, кто употребляет каши по утрам, через два часа хотят есть снова, а углеводы из продукта поднимают уровень сахара в крови, и выделяется инсулин. В результате примерно через два часа возникает гипогликемия и на фоне этого неконтролируемый голод, поэтому я не сторонник каш, разве что перед спортзалом. А традиция есть утром овсянку не очень правильная», — заявил диетолог на своем канале в YouTube.

Он также отметил, что человеку по утрам необходимо восполнять нехватку белка в организме. Ковальков советует есть на завтрак яйца.